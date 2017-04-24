Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı Kadro Dışı Bıraktı

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanında görevini yapan bir gazeteci ile futbolcular Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan arasında yaşanan olay sonrası açıklama yaptı.

İKİSİ DE KADRO DIŞI BIRAKILDI

Görevini yapan gazeteciye saldıran Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, olağanüstü toplanan Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı ve bu iki oyuncuya idari para cezası verildiğini bildirdi.



