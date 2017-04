Medipol Başakşehir ve Beşiktaş Sezon Finaline Çıkıyor

M.Başakşehir eksik, Beşiktaş tam kadro



Süper Ligin lideri Beşiktaş 7 puan önünde olduğu en yakın takipçisi M.Başakşehir'e konuk olacak. Yarın akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak ve ligin ilk yarısındaki maçta olduğu gibi yine Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek.



SEZON FİNALİ OLABİLECEK BİR MAÇ



İki takım açısından da son derece büyük önem taşıyan karşılaşma bir anlamda sezonun finali olma özelliğine de sahip. Bitime 6 hafta kala 57 puanlı M.Başakşehir'in 7 puan önünde olan Beşiktaş, yarın akşam kazanarak puan farkını 10 yapmanın ve bir hafta sonra Fenerbahçe maçında şampiyonluk turu atmanın hesaplarını yapıyor.Diğer yandan uzun süre ligin lideri olan ve yarışı son haftalara kadar götürüp götüremeyeceği merak edilen M.Başakşehir ise kendi sahasında kazanarak puan farkını 4'e indirmek ve şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşımak için hesap yapıyor.



M.BAŞAKŞEHİR EKSİK BEŞİKTAŞ TAM KADRO



Kritik maç öncesi M.Başakşehir defans hattında sıkıntılar yaşarken Beşiktaş ise sahaya tam kadro çıkacak. Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor maçında gördüğü 4.sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Epureanu'ya maç sonrası karıştığı olaylardan dolayı süresiz kadro dışı bırakılan ve PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılan Yalçın Ayhan da eklenince M.Başakşehir bir anda stopersiz kalmış gibi göründü.Ancak geniş bir kadroya sahip olan M.Başakşehir'de sakatlığı geçen ve takımla çalışan Bekir İrtegün'ün Attamah ile beraber Beşiktaş karşısında oynama ihtimali oldukça yüksek.



Beşiktaş ise M.Başakşehir'e nazaran kadro açısından oldukça rahat durumda.Bu önemli maç öncesinde sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Siyah Beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in ideal kadrosunu bozmayacağı öğrenildi.



Güneş'in, M.Başakşehirspor karşısına Fabricio - Gökhan Gönül - Marcelo -Tosic - Adriano - Atiba - Oğuzhan - Quaresma - Talisca - Babel ve Cenk Tosun ilk onibiri ile çıkması bekleniyor.Aboubakar, Gökhan İnler, Tolgay ve Ömer Şişmanoğlu gibi isimler ise yedek kulübesinde her an göreve hazır olacaklar.



SARI KART SINIRINDA 3 İSİM



Beşiktaş'ta M.Başakşehir maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Atiba, Tosic ve Atınç M.Başakşehirspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 30.haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında oynayamayacaklar. Teknik direktör Şenol Güneş bu üç ismi de uyararak kart görmemelerini ve Fenerbahçe maçına tam kadro çıkmaları gerektiğini belirtti.



M.Başakşehir'de ise Mossoro, Bekir ,Uğur Uçar, Cengiz Ünder, Visca ve Holmen 3'er sarı kart ile sınırda bulunuyor.Bu futbolculardan sarı kart görenler cezalı duruma düşecek ve önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



BAŞAKŞEHİR'İN KADERİNİ SON DAKİKA GOLLERİ BELİRLEDİ



M.Başakşehirspor hiç şüphesiz bu sezonun en başarılı takımlarından birisi olarak kayıtlara geçecek. UEFA Avrupa Ligi elemelerinden dolayı sezonu oldukça erken açan M.Başakşehir 'sezonu erken açan ligin 10.haftasından sonra düşüşe geçiyor ve sezonu tamamlayamıyor' tezini çürütürcesine ilk yarıyı mağlubiyet almadan lider bitirmesini başardı.3.haftada liderliği ele geçiren Turuncu Lacivertliler bu koltukta 15 hafta oturduktan sonra 18.haftada Beşiktaş'ın ardına düştü.11 haftadır Beşiktaş'ın peşini bırakmayan ve bir ara puan farkını 2'ye kadar indiren Başakşehir'in kaderini son dakika golleri belirledi.



3 hafta önce Akhisar deplasmanında son dakikada yediği gol ile mağlup olan Başakşehir geçtiğimiz hafta 90.dakikada öne geçtiği maçta 92.dakikada gol yedi ve 2 puan da Rize'de bırakarak puan farkının 7'ye çıkmasını önleyemedi.Beşiktaş ise son 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak minimum puan kaybı yaşadı ve aradaki farkı açmış oldu.



3 BÜYÜKLERE TERS GELEN TAKIM M.BAŞAKŞEHİR



Beşiktaş ile M.Başakşehir arasındaki maçlar yıllardan bu yana hep zorlu geçtiği bilinen maçlar.Faklı galibiyetlerin olmadığı ve beraberliklerin ağır bastığı maçlar oynayan iki takım birbirine zor üstünlük kuruyor. Bu güne kadar lig ve kupa da 19 maçta karşı karşıya gelen iki takımdan Beşiktaş'ın 5, M.Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunurken 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.Beşiktaş'ın attığı 22 gole 21 gol ile karşılık veren Turuncu Lacivertliler buna karşın 6 yıldır galip gelemiyor.Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 2010 - 2011 sezonunda alan M.Başakşehir bu tarihten sonra Beşiktaş ile oynadığı 9 karşılaşmada 2 mağlubiyet alırken 7 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



Başakşehir'in çok zorlu bir rakip olması sadece Beşiktaş değil Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı maçlardan da anlaşılıyor.Üç büyüklere karşı oldukça başarılı maçlar çıkartan M.Başakşehirspor, Beşiktaş ile ilk yarıda Vodafone Arena'da 1-1 berabere kalmıştı.Son olarak Fenerbahçe ile kupada 2-2 berabere kalan Başakşehir,Galatasaray'ı ise önce kupada 2-1 ile geçip lig maçında da 4-0 yenmeyi başardı.