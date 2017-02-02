Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, İstanbul ve takımla ilgili ilk izlenimlerinin iyi olduğunu belirterek, "Medipol Başakşehir tercihi çok kolay oldu." dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıkları kapsamında yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adebayor, İstanbul'un futbol oynamak için çok güzel bir şehir olduğunu söyledi.



Türkiye'de taraftarların futbolu ne kadar sevdiğini bildiğini belirten Togolu golcü, "Buradaki ilk izlenimlerim inanılmaz anlamda iyi. İstanbul futbol oynamak için çok güzel bir şehir. İstanbul ve Medipol Başakşehir'le ilgili ilk izlenimlerim oldukça iyi. Medipol Başakşehir tercihini yaparken hiç zorlanmadım. Medipol Başakşehir tercihi çok kolay oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer sürecinde turuncu-lacivertli kulübün bazı yöneticileriyle görüştüğünü ve futboldan keyif almak istediğini ifade eden Adebayor, şunları aktardı:



"Ben artık bu saatten sonra futboldan keyif almak istiyorum. Futbolu çok seviyorum. Medipol Başakşehir'e ciddi projelerle geldim. Projeyle geldiğim ve futboldan keyif almak istediğim için de kolay bir tercih oldu. Fiziksel açıdan iyi olduğumu düşünüyorum. Afrika Kupası'nda 3 maç 90 dakika oynadım. Buraya geldiğimde hocamızla ve kondisyonerimizle konuştum. Fiziksel olarak hazır olduğumu düşünüyorum."



Abdullah Avcı ile İstanbul'a gelir gelmez konuşma fırsatı bulduğunu vurgulayan Adebayor, tecrübeli çalıştırıcının mükemmel bir teknik direktör olduğunu ifade etti.



Adebayor, Abdullah Avcı ile gelecek konusundaki planlardan konuştuklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Abdullah Avcı'nın mükemmel bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Burada her şeyin çok mükemmel olacağını düşünüyorum. Önümüzde şu anda ligde oynanacak 15 tane maç var. Rakiplerimize baktığınız zaman isimleri büyük takımlar ve camialar ama kimse bizi hafife almasın. Biz, küçük bir takım değiliz. Büyük takım olma yolunda önemli adımlar kaydettik. Futbolseverler olarak bu 15 haftanın keyfini çıkartalım ve ne olacağını sezon sonunda görelim."