Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı Harika durumu zenginleştirmeye çalışıyoruz



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Parça parça gidiyoruz. 'Lig için 27, 28'inci hafta bu yarışın içinde olacak mıyız, bu heyecanı oraya kadar yaşayacak mıyız.' Ama şu an itibariyle harika durumu hafta hafta zenginleştirmeye çalışıyoruz dedi.



Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarına Belek kampında devam ediyor. Kamptaki akşam antrenmanı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir'de yaşanan terör saldırısını kamp yaptıkları otelde duyduğunu anlatan Avcı, Ülkemiz adına tatsız bir durum yaşandı. Biz de burada lige hazırlanıyoruz. Hayatın gerçekleri belki de o tarafta sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.



2016 yılını hem ligde hem de Türkiye Kupası gruplarında zirvede bitirdiklerini vurgulayan Avcı, harika bir sezon geçirdiklerini söyledi. Belek kampının 10 Ocak'a kadar süreceğini anlatan Avcı, pazar günü Arnavutluk takımıyla hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti.



BİZ ONLARA SENELERCE SAYGI GÖSTERİYORUZ



Yeni transferler Egemen ile İrfan Can'ın son derece uyumlu ve adaptasyonlarının iyi olduğunu aktaran Avcı, antrenman temposu yüksek keyifli ve arzulu şekilde çalıştıklarını anlattı. Avcı, bu durumun lige de yansımasını diledi. Avcı, gazetecilerin, 3 büyük kulüp, şampiyonluk iddiasında rakibiniz görülüyor ve Başakşehir'in yaptıklarına saygı duyuyorlar. 3 büyük takımın sizden çekindiğini hissediyor musunuz' sorusuna şu yanıtı verdi



Duygularına, düşüncelerine, bizim performansımıza saygı gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Biz onlara zaten senelerce saygı gösteriyoruz. Onlar bu ligin lokomotifleri, hem saygı duyulacak hem de büyük camialar, kulüpler. Harika bir sezon bitirdik. Bizim böyle bir hikayemiz yok. Parça parça gidiyoruz. Bütün resme bakmıyoruz. Bu resim bizi nereye götürecek. Bütün sezon başında söylediğimiz bir şey var. 'Lig için 27, 28'inci hafta bu yarışın içinde olacak mıyız bu heyecanı oraya kadar yaşayacak mıyız.' Eğer bunu yaşarsak ondan sonrasını bilemem ne olacağını. Ama şu an itibariyle harika durumu hafta hafta zenginleştirmeye çalışıyoruz.



TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ



Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin de kulüp tarihi için önemli olduğunu belirtti. Kupada gruptan çıkmayı garantilediklerini anlatan Avcı, Gruptaki 2 maçı saymazsak 5 maç sonra final oynama şansımız var. Bizim için o da önemli hedeflerden bir tanesi dedi. Takımdaki oyuncu sayısının fazla olmadığına değinen Avcı, kulüp bütçesine uygun, istenilen bölgeye futbolcu bulmaları halinde transfer yapabileceklerini aktardı. Egemen'in önemli bir futbolcu olduğunu, İrfan Can'ın da gelecekte Türk futboluna sunulması gerektiğini kaydeden Abdullah Avcı, Bölgesel olarak aslında sıkıntımız. Transfer yapmayabiliriz yapabiliriz de ama şu an itibariyle yokmuş gibi hareket ediyoruz. Çünkü istediğimiz 2 oyuncuyu da almış bulunuyoruz diye konuştu.



BAŞKAN GÜMÜŞDAĞ ANTRENMANI İZLEDİ



Antrenmanda Medipol Başakşehirli futbolcular ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanı, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi. Gümüşdağ, bir süre teknik direktör Avcı ile sohbet etti. Antrenmanın kalan bölümleri izlemeye kapalı gerçekleştirildi. Emre Belözoğlu'nun ayrı programda salonda çalışıp antrenmana katılacağı, Hakan Özmert'in de hafif sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.