Medipol Başakşehir Liderliğini Sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 17. hafta maçında sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.



Bu sezon Süper Lig'de 11. galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, evinde üst üste 2. kez kazandı.



Namağlup unvanını sürdüren Medipol Başakşehir, puanını 39'a yükseltti.



İrfan Can, Fenerbahçe maçında yok



Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, Kayserispor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna girerek, turuncu-lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.



İrfan Can, karşılaşmanın 64. dakikasında Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu.



Medipol Başakşehir'deki ilk resmi maçına çıkan İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



İrfan, turuncu-lacivertli takımın ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



Kayserispor'un son 7 maçta 6. yenilgisi



Medipol Başakşehir'e mağlup olan Kayserispor, ligde oynadığı son 7 maçta 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sezon ligde 11. yenilgisini alan Kayserispor 12 puanda kaldı.



Edin Visca 6. golünü attı



Turuncu-lacivertli takımın Bosna-Hersekli futbolcusu Edin Visca, Kayserispor filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.



Visca, 5 golü bulunan Mossoro'yu geride bırakarak, takımın en golcü oyuncusu unvanını da elde etti.



Medipol Başakşehir'in yenilmezlik serisi 26 maça çıktı



Kayserispor'u mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 26 maça yükseltti.



Bu sezon 17 maçın 11'ini kazanan, 6'sından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.



İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.