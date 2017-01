Medipol Başakşehir Kızılay'a Kan Bağışı Yapan Herkese Bilet Hediye Etme Kararı Aldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak 30 Mart'a kadar Kızılay'a kan bağışı yapan herkese bilet hediye etme kararı aldı.



'Her verilen kan kurtarılan 3 can' sloganıyla, 30 Mart'a kadar kan bağışı yapan herkesin Medipol Başakşehir'in evinde oynayacağı maçlarda ücretsiz bilet kazanacağının açıklandığı basın toplantısına takım kaptanlarından Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan katıldı.



Son dönemdelerde soğuklardan ve terör olaylarından dolayı Türk Kızılay'ı olarak kan sıkıntısı çektiklerini dile getiren Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Bugün Medipol Başakşehir futbol kulübü ve futbolcularının kan bağışına verdiği desteğin ufak bir tanıtımını yapmak için buradayız. Adeta bir alarm seviyesine gelmiştik. Ülkemizin vatansever insanları her zamanki gibi Kızılay'a sahip çıktılar. Medipol Başakşehir Kulübü de, bizlere destek olmak amacıyla 30 Mart'a kadar kan bağışı yapan herkese evinde oynayacağı maçlar için bir bilet hediye edecek" dedi.



Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan, "Her verilen kan kurtarılan 3 can sloganıyla biz de Kızılay'a destek olmak istedik. İnşallah İstanbul halkı da bu konuda duyarlı davranır. Hem bizim tribünlerimiz dolmuş olur hem de Kızılay'ın kan bankası dolmuş olur" diye konuştu.



Medipol Başakşehir olarak kendilerini sorumlu hissettiklerini dile getiren Emre Belözoğlu, "Böyle bir göreve bizleri dahil ettikleri için Kızılay'a da çok teşekkür ediyoruz. Mart ayının sonuna kadar gidip kan bağışlayan herkesi evimizde ağırlamak istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu süreç malum. İnşallah bu proje de birlik ve beraberliğimize bir vesile olmuş olur. Şimdiden kan bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir daha sonra taraftarlara imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



