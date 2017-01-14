Medipol Başakşehir-Kayserispor Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci'yi yedekler arasında tutarken, Egemen Korkmaz'ı maç kadrosuna almadı.



Yedek kulübesinde bulanan İrfan Can, Kayserispor karşısında oyuna girmesi durumunda, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıkmış olacak.



Avcı, ligin ilk yarısındaki ideal 11'ini Kayserispor karşısında sahaya sürdü.



Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren Hakan Özmert kadroda yer almadı.



Sergen Yalçın ilk maçında



Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.



Kayserispor'daki görevine 4 Ocak'ta başlayan Sergen Yalçın, takımıyla 10 gün bir arada olduktan sonra ilk maçını oynadı.



Kayserispor'da 10 eksik



Kayseri ekibi, lider Medipol Başakşehir karşısında 10 önemli oyuncusundan yoksun mücadele etti.



Sarı-kırmızılı takımda sözleşmelerini tek taraflı fesheden Nakoulma ve Mijailovic, Antalya kampına katılmayan Welliton ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Samba Sow ve Traore, bu maçın kadrosunda yer almadı.



Kayserispor'da Deniz Türüç kart cezası, Devlet Karataş ve Mabiala sakatlıkları, Kanabıyık ve Morais ise antrenman eksikliği nedeniyle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde de yalnızca 4 oyuncu yer aldı.



22 futbolcudan 18'i Türk



Medipol Başakşehir ile Kayserispor maçında sahaya çıkan 22 futbolcudan 18'i Türk oyunculardan oluştu.



Ev sahibi takımda Epureanu, Mossoro ve Visca, Kayserispor'da ise Stevanovic ilk 11'de sahaya çıkan yabancı futbolcular oldu.



Kan bağışı yapan maça ücretsiz girdi



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek verdi.



Kızılay kan merkezlerinde bağış yapan futbolseverler, Kayserispor maçını tribünden ücretsiz izledi.



"Başakşehir için 1, hayat için 1000 olalım" sloganıyla başlatılan kampanya, sosyal medyada da #KanımızFeda etiketiyle (hashtag) duyuruldu.