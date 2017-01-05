Medipol Başakşehir, Hazırlıklarına Devam Ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya Belek'te kamp yapan turuncu-lacivertliler, akşam saatlerinde antrenman yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha koşu çalışmasının ardından topla çalışma yapan futbolcular yarı sahada maç yaptı. Medipol Başakşehir, antrenmanın kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.



Antrenmana sakatlığı devam eden Hakan Özmert katılmazken, yeni transferler İrfan Can Kahveci ile Egemen Korkmaz da çalışmada yer aldı.



Medipol Başakşehir, çalışmalarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA