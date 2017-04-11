Medipol Başakşehir - Galatasaray Maçının Ardından - Igor Tudor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, sahada varlık gösterememelerinden yakındı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Igor Tudor, böyle bir yenilginin ardından konuşmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Sahada bizden daha iyi olan bir takım vardı. Aslında bu durum sezonun de özetiydi." dedi.



Farklı bir yenilgi aldıklarını hatırlatan Hırvat teknik adam, "Şu anda yapılması gereken, kafamızı öne eğip, çalışmak. Yapacak başka bir şey yok. Üzücü nokta, ilk dakikadan itibaren top oynamaya bir türlü başlayamadık." ifadelerini kullandı.



Devre arasında oyuncularına, "Biz buraya Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı oynamaya gelmedik. Çıkalım ve top oynayalım. Sorumluluğu ben alıyorum." dediğini aktaran Tudor, "Bunu başaramamak beni çok üzdü. Diğer taraftan, bir hata yapıyorsunuz ve gol yiyorsunuz. Rakip ise o hataları yapmadı. Sonuçta böyle bir skor ortaya çıktı." diye konuştu.



Hafta boyunca hırslı, arzulu oynamaları, ikinci toplara sahip olmaları gerektiğini söylediğini paylaşan Hırvat çalıştırıcı, şunları söyledi:



"Maç toplantısında hiç taktik konuşmadım açıkcası. Sadece oyun mantalitemizin, mücadelemizin ve ikinci toplara hakimiyetin önemini anlattım. İkili mücadeleleri kazanmamız gerektiğini söyledim ancak maçın başında 10 ikili mücadelenin 8'ini rakip kazandı. Taktik konusuna gelince Adanaspor maçının aynı taktiğini oynadık. Savunmada 4 kişiyle kaldık. Tabii ki kendi sahanızda Adanaspor'la oynamak ile deplasmanda Medipol Başakşehir'e karyı oynamak aynı değil."



"Burada Şampiyonlar Ligi finali oynamıyoruz"



Igor Tudo, maç öncesi oyuncuları üzerinden büyük bir baskı olduğunu gözlemlediğini anlattı.



Kendisini üzen ve açıklaması zor bir durum olduğunu dile getiren Tudor, "Öyle bin havada geldik ki inanılmaz bir baskı vardı üzerimizde. Bununla baş edemedik. Burada bir Şampiyonlar Ligi finali oynamıyoruz. Devre arasında futbolcularıma, 'Çıkın, oynayın ve keyif alın.' dedim. Bu durumu anlamak benim için çok zor." değerlendirmesinde bulundu.



Önlerinde 7 maç daha olduğunu belirten Tudor, "Önemli olan bu yenilgiden ders almak ve bir şeyler öğrenmek. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var ve o maça odaklanmalıyız." derken, Sneijder ile Podolski'yi yedek soyundurmasıyla ilgili soruya ise, "Aklımda, bu maç için kafamdaki en iyi kadroyu çıkarmak vardı ve tercih haklarımı böyle kullandım." yanıtını verdi.