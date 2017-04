Medipol Başakşehir - Galatasaray Maçının Ardından -2

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: "Bizden daha iyilerdi ve kazandılar"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Umarım sonuna kadar yarışın içinde oluruz"



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Tudor, şunları söyledi;



"Bizden daha iyi bir takıma karşı kaybettik. Gerçekçi olmak gerekiyor. Bizden daha iyilerdi ve kazandılar. Sezon boyunca bizden daha iyi olan Başakşehir, bugün sahada bizden daha iyiydi. Çok kötü bir futbol ve kötü bir skor. Daha çok çalışıp daha iyi olmalıyız. Bizi daha çok üzen nokta, ilk dakikadan itibaren futbol oynamaya bir türlü başlayamamak."



Devre arasında takıma futbol oynamaya başlamaları gerektiğini söylediğini belirten Tudor, "Devre arasında takımıma söylediğim bir şey vardı, buraya Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı oynamaya gelmedik. Çıkalım ve top oynamaya başlayalım. Ama ne yazık ki bunu yapamamak beni çok üzdü. Diğer taraftan bir hata yapıyorsunuz ve akabinde gol yiyorsunuz. Rakibimiz hata yapmadı, biz hata yaptık. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. İkinci toplara gelirsek, hafta boyunca ikinci topları hırslı oynamamız gerektiğine odaklandık. Maç toplantısında taktikle ilgili bir şey konuşmadım. Mantalite ve ikinci toplar çok önemli. Ama ugün maçta belki 10 ikinci topun 8'ini Başakşehir kazandı. Taktiğe gelince, Adanaspor maçının taktiğini oynadık. 4'lü savunma yaptık. Tabii ki diğer taraftan kendi sahanızda Adanaspor'la oynamakla, deplasmanda Başakşehir'le oynamak aynı şey değil" diye konuştu.



Takımın oynadığı futbolun açıklamasının çok zor olduğunu söyleyen Tudor, "Gerçekten de beni üzen ve açıklaması zor olan nokta bu. Yardımcılarımla konuştum, oyuncularımla da konuşacağım. Öyle bir havada geldik ki, üzerimizde çok büyük bir baskı vardı. Burada savaşa gelmedik ya da Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmadık. Oynadığınız oyundan keyif alın dedik ama gerçekten burada oynanan oyuna anlam veremiyorum. Yanlış pasları anlayabilirim, yanlış taktiği ve sahada yanlış duruşu da anlayabilirim ama bugünkü futbola anlam veremiyorum" dedi.



Takımın kadrosuyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Tudor, "Bu soruyla ilgili şu anda konuşmak uygun değil. 7 maçımız daha var ve önemli olan bu maçı telafi etmek. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, bu maça odaklanmamız gerekiyor. Bu maç için kafamdaki en iyi kadroyu çıkarmak vardı aklımda, tercih hakkımı bu yönde kullanmak istedim. Bütün oyunları ve antrenmanları izliyorum. Bu yüzden benim üzerime düşen görev en iyi 11'i çıkarabilmek" şeklinde konuştu.



ABDULLAH AVCI: "UMARIM SONUNA KADAR YARIŞIN İÇİNDE OLURUZ"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, Galatasaray'a karşı bu maçta farklı alternatifli planlarla sahaya çıktıklarını vurgulayarak, "Özellikle Galatasaray, hoca değişikliğinden sonra 3'lü savunmayla mı oynuyor, 4'lü mü oynuyor buna bakmak gerekiyordu. Gizli bir tabir kullanıyorum, 3.5 savunma gibi oynuyor bazen. Oynayacağı oyuna göre ana tema baskıyla başlamaktı. Kenar organizasyonlarda fazla gol yiyen bir takımdı, duran toplardan fazla gol yiyen bir takımdı. Buna çalıştık. Oyunda büyük bir coşku yakaladı oyuncularım. Topun oyunda kalma süresi 55 dakika, bu çok önemli. Ligin en fazla orta yapan takımıyız. Son 3 senede Galatasaray'ın ilk defa şut atamadı bir maç. Pozisyon vermedik Galatasaray'a. Oyunun her anında kopmadık. Biz her maça teknik taktik olarak hazırlanıp planlar yapıyoruz. Bunun bazen karşılığını alıyorsunuz, bazen alamıyorsunuz. Ligin en az faul yapan takımıydık. Bugün biraz daha sıcak teması işin içine kattık ve oyunu kenardan büyük bir keyifle izledim. Skor belki çarpıcı olabilir ama beni en çok mutlu eden oynanan oyundu. Gelişiyoruz ve bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Umarım sonuna kadar yarışın içinde oluruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Şampiyonluk yarışından kopmadan yola devam etmek istediklerini belirten Abdullah Avcı, "27 haftanın 17'sinde lider kaldık. 3 sene önce bu statta İstanbul Büyükşehir Belediye-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yazıyordu. Bu sene Shakhtar Donetsk yazdı. Önümüzdeki sene hangi takım yazar bilmiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında Avrupa'da 3 sene üst üste oynayan başka takım yok. Harika bir sezon, umarım bunun karşılığını sağlıklı bir şekilde alırız. Nisan ayı bizim için Şampiyonlar Ligi gibi. Galatasaray ile oynadık, şimdi Beşiktaş var. Kupada Fenerbahçe'yle oynayacağız. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim; Akhisar'da saat 13.30'da oynadık, şimdi ara var ve yine saat 13.30'da oynayacağız. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 13.30'da oynar mı yarışın içindeyken. Oyuncunun antrenman planlamasından dolayı da sıkıntılı. Bugün bizim yerimize şampiyonluk yarışında Galatasaray ya da Fenerbahçe olsa, cumartesi günü Rize'de saat 13.30'da oynarlar mı. Umarım bunlar düzelir" diyerek maç saatleriyle ilgili sıkıntısını dile getirdi.



Galatasaray maçında özellikle Mossoro'nun anahtar rol oynadığını ifade eden Avcı, "Mossoro bizim için anahtar oyuncu. Mossoro top bizdeyken ve rakipteyken çok etkili oynadı. Adebayor'la dün bire bir toplantı yaptık. Hem bu aileye katkı sağlıyor ve hem de tekrar var oluyor. Bugün her şeyi değiştirdi" diye konuştu. Türkiye'de takımların yaşadığı baskıyı da ifade eden Avcı, "Baskının, enerjinin olduğu yerde başarı sürekliliği olmaz. Oyuncuyu ne kadar zihinsel olarak hazırlarsak performansının arttığını göreceksiniz. Kaygı, başka kaygıları peşinden getiriyor. 10 senedir hemen hemen aynı kulüpte çalışıyorum. 2 sene milli takım arası var. Galatasaray maçlarında 10 farklı hocaya karşı mücadele etmişimdir" diye konuştu. Avcı son olarak maçtan sonra çalan Şampiyonlar Ligi müziği için de, "Şampiyonlar Ligi müziğini duymadım. Maça konsantre olduk ve o anda çalan müziği duymadım. Asılan pankartı da görmedim" diyerek sözlerini noktaladı.