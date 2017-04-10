Medipol Başakşehir - Galatasaray Maçından Kareler

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçından kareler.

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçından kareler

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