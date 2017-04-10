Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 4 Golle Geçti
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Medipol Başakşehir, müsabakadan rahat bir oyunla 4-0 galip ayrılırken, sarı-kırmızılı ekibin sergilediği futbol ise taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Medipol Başakşehir, müsabakadan rahat bir oyunla 4-0 galip ayrılırken, sarı-kırmızılı ekibin sergilediği futbol ise taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.
Medipol Başakşehir, zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı, Emmanuel Adebayor (3) ve Mustafa Pemtemek'in golleriyle 4-0 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla ev sahibi ekip, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada yer alarak zirveyi takibini sürdürdü.
Özellikle savunma hatalarıyla ön plana çıkan Galatasaray ise 49 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, bu önemli müsabaka öncesi beklentilerin altında bir performans ortaya koydu.
Rakip sahalarda bundan önceki maçında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanından da puan çıkaramadı.
İkincilik hedefinde yara aldı
Galatasaray, Medipol Başakşehir'e yenilerek ligde ikinci sırayı alma ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilme hedefinde yara aldı.
Haftaya, 53 puanla ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren ve rakibini yenerek aralarındaki farkı 1'e indirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle farkın 7 puana çıkmasını önleyemedi.
Dördüncülüğe geriledi
Sarı-kırmızılı ekip, 27. hafta maçlarının ardından ligde 1 sıra gerileyerek 4.'lüğe düştü.
Ligde 27. haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, aldığı galibiyetle 50 puana ve 3.'lüğe yükselirken, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle Galatasaray 49 puan kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 28. haftasında derbide konuk edeceği Fenerbahçe'yi yenerek yeniden öne geçmeye çalışacak.
Fark açıldı, Podolski ve Sneijder girdi
Müsabakaya yedekler arasında başlayan Galatasaray'ın yıldız isimleri Lukas Podolski ve Wesley Sneijder, farkın açılmasının ardından ikinci yarıda oyuna dahil edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir'in maçta 3-0 öne geçmesinden 9 dakika sonra, 66. dakikada Podolski ve Sneijder'i oyuna aldı.
Podolski, Semih Kaya'nın yerine, Sneijder ise Rodrigues'in yerine maça dahil oldu.
Adebayor, "hat-trick" yaptı
Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Galatasaray ağlarını 3 kez havalandırarak, "hat-trick" yaptı.
Ara transfer döneminde turuncu-lacivertli ekibe transfer olan ve bu maçtan önce 2 golü bulunan Adebayor, sarı-kırmızılı ekibe 3 gol birden atmayı başardı.
Adebayor, 11, 44 ve 57. dakikalarda attığı gollerle öne çıktı ve ligde 5 gole ulaştı.
Öte yandan, ev sahibi ekibin 4. golünü atan Mustafa Pektemek, bu sezon Galatasaray ağlarını 3. kez havalandırdı. Mustafa Pektemek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan maçta sarı-kırmızılı ekibe 2 gol atmıştı.
Medipol Başakşehir, bu sezon Galatasaray'ı affetmedi
Medipol Başakşehir, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3. resmi maçı da kazanmayı bildi.
Ligde ilk yarıdaki maçı Türk Telekom Arena'da 2-1 kazanan turuncu-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turundaki maçta ise Galatasaray'ı evinde yine 2-1 mağlup etmişti.
Geride kalan sezon ligin 23. haftasında iki takımın karşı karşıya geldiği maç 3-3 beraberlikle tamamlanırken, Galatasaray rakibini son 4 maçta yenmeyi başaramadı.
Statta Şampiyonlar Ligi müziği çalındı
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı mağlup ederek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını yükseltti.
Maçın tamamlanmasının ardından 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması dikkati çekti.
Süper Lig'de şampiyon takım UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde ederken, ikinci ise elemelerden itibaren organizasyona dahil olacak.
Ligde 897 gün sonra 4 farklı yenildi
Galatasaray, Süper Lig'de 897 gün sonra bir maçta 4 farklı skorla yenildi.
Sarı-kırmızılılar, 4 farklı son yenilgisini yine Medipol Başakşehir'e karşı 2014-2015 sezonunda almıştı.
Ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, 26 Ekim 2014'teki maçı da 4-0 kaybetmişti.
Galatasaray taraftarından tepki
Karşılaşmayı izleyen Galatasaray taraftarları, alınan kötü sonucun ardından tezahüratlarla tepkilerini dile getirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" ve "Dursun Özbek istifa" tezahüratları yaptı.