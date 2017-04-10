Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4 - 0





Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı 4 - 0 mağlup etti.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini 11, 44 ve 57'nci dakikalarda Emmanuel Adebayor ile 86. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.



Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 56'ya yükselterek, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Galatasaray ise 49 puanla 4. sırada kaldı.



SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN PROTESTO



Medipol Başakşehir karşısında takımlarını desteklemeye gelen Galatasaray taraftarları, yönetim ve futbolcuları protesto etti.



Sarı-kırmızılı takımın taraftarları Medipol Başakşehir'in 3'üncü golünün ardından yönetimi istifaya çağırırken, futbolculara "formayı çıkar çıplak oyna' şeklinde tepki gösterdiler. - İstanbul