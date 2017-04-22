Medipol Başakşehir Futbolcuları Gazetecilere Saldırdı: 2 Yaralı (2)

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIMedipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir Futbolcuları Gazetecilere Saldırdı: 2 Yaralı (2)

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir taraftarla tartışan Emre Belezoğlu'nu takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı, futbolcu ve kulüp çalışanlarının olayları görüntüleyen  kameramana ve muhabirie saldırmaları görüntülendi. Volkan Babacan'ın ilk yumruğu attığı olayda gazetecilerin dövülmesi kamera görüntülerine yansıdı.

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