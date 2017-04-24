Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ile Oynadıkları Maçın Ardından Gazetecilerin Darp...

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan oyuncuları Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ile Oynadıkları Maçın Ardından Gazetecilerin Darp...

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan oyuncuları Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

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