Medipol Başakşehir-Fenerbahçe Maçının Ardından - Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası yarı ilk ayağında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta oyun olarak rakiplerine üstünlük kurduklarını ancak maçın berabere bittiğini söyledi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, "İnşallah diğer takımlarımız da bunun içinde olur." dedi.



Fenerbahçe'den daha iyi oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Rakamlar, rakipten daha fazla pas yaptık, rakipten daha fazla koştuk, sprint attık, pozisyona girdik, orta yaptık. Attığımız golün arkasından oyuncumuza çarpıp giren gol rakibi devreye soktu." diye konuştu.



Rövanş maçını kazanmak istediklerini aktaran Avcı, "İlk yarıda bozulmadan oyun ve skor üstünlüğümüzü devam ettirdik. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun vardı. Yediğimiz ikinci golün başlangıcında faul doğru ama 15 metre önden başladılar. Kontra gibi geçiş oldu ve golü yedik. Sonunda kazanabilirdik, ayağımıza fırsat geldi. Kupanın ilk ayağını oynadık. Oyun olarak kazandık ama skor berabere bitti. Bir sonraki maçta da kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.



"Kamuoyundan ekibim adına özür diliyorum"



Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de yapılan Çaykur Rizespor maçından sonra çıkan olaylardan dolayı özür diledi.



Futbolcularının karıştığı kavgayla ilgili konuşan Avcı, "Yaşanan olayların üzüntü verici. Nedeni ne olursa olsun, ufak bir şey bile haklı da olsanız bu hareketlerin olmaması gerekir. Başkanımız, yönetim kurulunun oyuncularımızla ilgili kararı birlikte aldık. Onlar da bir sürü psikolojisine kurban gittiler. Onlar, bu kulübe çok önemli hizmetler yaptı. Gidişata göre değerlendireceğiz. Kamuoyundan ekibim adına özür diliyorum." şeklinde görüş belirtti.



"Harika bir sezon geçiriyoruz"



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, iki kulvarda yollarına devam ettiklerini belirterek, harika bir sezon geçirdiklerini kaydetti.



Sezonu 1 Temmuz 2016'da açtıklarını hatırlayan Avcı, "İki kulvarda yarışın içindeyiz. Bizim için harika bir durum. Bunu sonuna kadar nasıl götüreceğimizin çalışmalarını yapacağız. Zihinsel olarak hafta sonu ligimizin lideri Beşiktaş ile oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.



Kalan maçların hepsine kazanma duygusuyla çıkacaklarını vurgulayan Abdullah Avcı, "Bu yarış başlarken hiç kimse Başakşehir'in bu yarışın içinde olacağını düşünmüyordu. Bence geçen hafta hariç harika bir sezon geçiriyoruz. Oyuna ve oyunun gücüne inanan bir kulübüz. Sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Kazanmak duygusuyla oynayacağız. Son iki sezon 4. olduk. Bugün zirve yarışındayız. Bence bardağın dolu tarafı çok fazla. Adım adım üstüne koyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.