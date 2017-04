Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının Ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Bir sonraki turda elimizden geleni yapacağız"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Maçın ikinci yarısında çok daha iyiydik"



"Takım çalıştırmaktan emekli olacağımı söyledim. Kulüp takımı çalıştırmayacağım artık"



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe ile 2 - 2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Avcı, konuşmasına ilk olarak Final Four'a kalan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik ederek başlarken, "İnşallah diğer takımlarımız da Final Four'a katılır" dedi.



Teknik adam maçla ilgili değerlendirmede şunları söyledi;



"Rakipten fazla pas yaptık, daha fazla koştuk, daha fazla orta yaptık. İlk yarıda özellikle oyuna böyle başladık. Attığımız golün ardından oyuncumuza çarpıp giren top rakibi oyuna ortak etti. İkinci yarı daha dengeli geçti. Yediğimiz ikinci golde faul doğru ama 15 önde başladı oyuna. Bir sonraki turda elimizden geleni yapacağız. 10 aydır kulübümüz iki kulvarda birden devam ediyor. Bu harika bir durum. Hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacağız. Ligin lider takımıyla karşılaşacağız.



Oyun içinde gerginlik yoktu bence, oyunun ritmiyle alakalı bir durumdu. Kulübümüz yaşanan olaylarla ilgili olarak, yaşanan olayların son derece üzgün olduğumuzu ifade ettik. Nedeni ne olursa olsun, haklı da olsan bu hareketlerin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kavganın haklılığı yoktur. Oyuncularımızla ilgili olarak alınan kararları ben bu takımın teknik direktörü olarak başkanımızla beraber aldık. Oyuncularımız sürü psikolojisine kurban gittiler. Bu olayla ilgili olarak başkanımız ve yönetim kurulu adına özür diliyorum.



Biraz evvel ifade ettiğim gibi, 1 Temmuz'da sezonu açtık ve 10 ay sonra iki kulvarda yoluna devam eden tek takımız. Başakşehir iki kulvarda da yarışın içinde. Geçen hafta hariç harika bir sezon geçiriyoruz. Oyuna ve oyun gücüne inanan Fair Play çerçevesinde hareket etmeye çalışan bir kulübüz. Kazanmaya çalışacağız. Ama kazanamazsak da 2. sırada tamamlamak için mücadele edeceğiz. Bardağın dolu tarafı çok fazla. 3 sene üst üste Avrupa'da mücadele edince UEFA'dan bile sana farklı şekilde bakıyorlar. Adım adım yolumuza devam ediyoruz."



FENERBAHÇE CEPHESİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ise, "Oyuna kötü başladık. Maçın başında yeterince sert bir görüntü sergileyemedik. Belki de hala Galatasaray galibiyetindeydi aklımız. İlk 20 dakikalık bölümün ardından maça dönmeyi başladık. Bundan sonraki dönem bizim için fena değildi. Son 10 dakikaya baktığımızda rakibimize çok alan verdik. Devre arasında da bunu söyledim futbolcularıma. Maçın ikinci yarısında çok daha iyiydik" diye konuştu.



Tecrübeli çalıştırıcı, Hollanda Milli Takımı'yla ilgili de, Hollandalı gazeteciyi göstererek, "Kendisi Hollanda'dan geldi. Tek yaptığım şey onlarla bir toplantı yaptık. Tek yapmamız gereken şey beklemek. Bekleyip göreceğiz. Hala görüşmemiz gereken çok şey var. Bir şeyler yapmadan önce konuşmamız gerekenler var. Ama öyle bir an gelecek ki, ya evet, ya da hayır diyeceğiz. Takım çalıştırmaktan emekli olacağımı söyledim. Kulüp takımı çalıştırmayacağım artık.



Bu konuyla ilgili çok konuşmanın anlamı yok. Herkes bir karar almadan önce mutlaka düşünür. Birkaç gün daha bekleyelim, zamanla netleşir bu konu. Şu anda 'eğer', olursa gibi cümlelerle işim yok. Anlayabiliyorum bu soruları ama cevaplamak istemiyorum bu soruları.



Sizin yüzünüze baktığımda hala şüpheli görüyorum sizi. Gerçekten istiyor musunuz. Onlarla bir toplantı gerçekleştirdik ama Hollanda'da son dönemde birçok değişiklik oldu. Ben bunların hepsinden haberdar değilim. Ama bekleyelim görelim, birkaç gün içinde her şey netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.



Hollandalı teknik adam sözlerine şöyle devam etti;



"Başakşehir'in çok maçını izledim ve onların hocasının bu tarz işlere girdiğini görüyorum. Bu akşam da böyle bir görüntü ortaya çıktı. Ben hiçbir şey yapmasaydım onun sevdiği şeyler ortaya çıkacaktı. Ama ben de buna izin vermeyeceğimi gösterdim. Bunu da yanlış anlamayın, bu kulüp için yaptıklarına da büyük saygı duyuyorum.



Şener hücumda çok iyi ama savunmada sorun yaşıyor. Son 2 maçta mükemmel 2 asist yaptı. Savunma konusuna bakarsak, öne, geriye geldiğinden daha fazla gittiğini görüyoruz. Ama çok iyi bir çocuk ve bu da çok önemli bir nokta."



