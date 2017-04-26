Medipol Başakşehir-Fenerbahçe Maçından Notlar
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadroda iki değişiklik yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadroda iki değişiklik yaptı.
Sarı-lacivertli takım, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, de Souza, Ozan Tufan, Lens, Chahechouhe, Van Persie 11'i ile çıktı.
Deplasmanda 1-0 kazanılan Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alper Potuk ile Hasan Ali Kaldırım müsabakada yedek kulübesinde beklerken, bu oyuncuların yerine Ozan Tufan ve İsmail Köybaşı forma giydi.
Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk'un yarı sıra Fabiano, Karavaiev, Sow, Neustaedter ve Salih Uçan yer aldı.
Medipol Başakşehir'de 5 değişiklik
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cezalı oyuncular nedeniyle 3'ü zorunluluktan olmak üzere 5 değişikliğe gitti.
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yapılan maçtan sonra çıkan olaylar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) beşer maç ceza alan Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan ile 1 maç ceza verilen Volkan Babacan, Fenerbahçe'ye karşı takımlarını yalnız bıraktı.
Kaleciler Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın yokluğunda Medipol Başakşehir kalesini 3. kalecisi Faruk Çakır korudu.
Savunmada ise Yalçın Ayhan'ın yerine Ganalı futbolcu Joseph Attamah, ilk 11'de sahaya çıktı.
Avcı, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyen Mossoro'nun yerine Mustafa Pektemek, Alparslan Erdem'in yerine ise Eren Albayrak'ı sahaya sürdü.
Medipol Başakşehir, maçta Faruk Çakır, Caicara, Attamah, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mustafa Pektemek, Cengiz Ünder, Adebayor 11'i ile mücadele etti.
Volkan Babacan, cezasını çekti
Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, PFDK'nın verdiği 1 maçlık cezayı, Fenerbahçe karşılaşmasıyla doldurdu.
Deneyimli file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapılacak kritik müsabakada kalesini koruyabilecek.
Terim de maçı tribünde takip etti
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de tribünden izledi.
Fatih Terim, mücadeleyi protokol tribününde İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile takip etti.
Rajtoral için saygı duruşu
Gaziantepspor'un hayatını kaybeden Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun Rajtoral'ın vefatı nedeniyle 1 Mayıs'a kadar yapılacak resmi maçlarda saygı duruşunda bulunulma kararı nedeniyle Medipol Başakşehir-Fenerbahçe müsabakası öncesinde gerçekleştirilen seremonide 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.