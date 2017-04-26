Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçından Fotoğraflar

İSTANBUL / DHA
Abdullah Gül, "gizli görüşme" ile ilgili ilk kez konuştu
"Keşke geçen yıl ölseydim de bu yaşananları görmeseydim"
Erdoğan'ın en yakınındaki isim kabineye giriyor
Yeni planı için dizisinin bitmesini bekliyor
Cebinizdeki 184 milyon TL'yi değiştirmezseniz 2 yıl içinde çöp olacak
"Çiçek Taksi"nin "Çaycı Abuzer"i tutuklandı
Eski futbolcu Çelik: Eşimin korkusundan ölmüş kediye nafaka ödüyorum
Erdoğan'ın açtığı statta ne elektrik ne doğalgaz kaldı
TSK bu kez hem PKK'lıları hem de Esad askerlerini vurdu!