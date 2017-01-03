Medipol Başakşehir, Egemen Korkmaz ile 1.5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, yeşil sahaların ardından transferde de hızlı şekilde sonuç almaya devam ediyor.

İKİNCİ TAKVİYE DE GELDİ

İlk olarak Gençlerbirliği'nin yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Medipol Başakşehir, bu kez savunmaya önemli bir takviye için önemli adımlar attı.

EGEMEN ARTIK BAŞAKŞEHİRLİ

Başakşehir, Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan ve daha sonra İsviçre'nin FC Will takımına transfer olan Egemen Korkmaz ile masaya oturdu. Başakşehir, 34 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

İsviçre ekibi Egemen'in Başakşehir'e transferini duyururken takım kaptanı da arkadaşlarına veda etti.

Lider Başakşehir'in Egemen Korkmaz'ı transfer etmesinin ardından Galatasaray'ın gündemine gelen Yalçın Ayhan'ın takımdaki durumu merak edilirken, Başakşehir cephesinden bu konuda henüz fikir birliğine varılmadı.

(Sporx)