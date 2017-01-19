Medipol Başakşehir'den 'Kan Bağışı' Projesi

Medipol Başakşehir, 30 Mart'a kadar Kızılay'a kan bağışı yapan herkese ev sahibi olduğu maçlarda bir bilet hediye edecek.



Spor Toto Süper Lig'in namağlup lideri Medipol Başakşehir, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Başakşehir Store'da takım kaptanı Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan'ın katıldığı imza gününde, 'Her verilen kan kurtarılan 3 can' sloganıyla, 30 Mart'a kadar kan bağışı yapan herkesin turuncu-lacivertli takımın evinde oynayacağı maçlara ücretsiz bilet kazanacağı açıklandı.



Ülkemizde son dönemde soğuklardan ve terör olaylarından dolayı Türk Kızılay'ı olarak kan sıkıntısı çektiklerini söyleyen Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Bugün Medipol Başakşehir futbol kulübü ve futbolcularının kan bağışına verdiği desteğin ufak bir tanıtımını yapmak için buradayız. Adeta bir alarm seviyesine gelmiştik. Ülkemizin vatansever insanları her zamanki gibi Kızılay'a sahip çıktılar. Medipol Başakşehir Kulübü de, bizlere destek olmak amacıyla 30 Mart'a kadar kan bağışı yapan herkese evinde oynayacağı maçlar için bir bilet hediye edecek" ifadelerini kullandı.



Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mesut Altan ise, "Her verilen kan kurtarılan 3 can sloganıyla biz de Kızılay'a destek olmak istedik. İnşallah İstanbul halkı da bu konuda duyarlı davranır. Hem bizim tribünlerimiz dolmuş olur hem de Kızılay'ın kan bankası dolmuş olur" şeklinde konuştu.



Takım olarak kendilerini bu konuda sorumlu hissettiklerini söyleyen kaptan Emre Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir göreve bizleri dahil ettikleri için Kızılay'a da çok teşekkür ediyoruz. Mart ayının sonuna kadar gidip kan bağışlayan herkesi evimizde ağırlamak istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu süreç malum. İnşallah bu proje de birlik ve beraberliğimize bir vesile olmuş olur. Şimdiden kan bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum."



Basın açıklamasının ardından Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir, taraftarlara imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL