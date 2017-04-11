Medipol Başakşehir'den 'Dejavu' Paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde, Medipol Başakşehir oynadığı etkili futbolla izleyenlerden tam not aldı.



Maçın başından sonuna kadar karşılaşmayı üstün götüren etkili gerçekleştirdiği etkili ataklarla adeta Galatasaray savunmasını bozguna uğratan Abdullah Avcı'nın öğrencileri Adebayor'un attığı 3 golle yıldızlaştığı maçta sarı kırmızılı ekibi farklı geçti. Galatasaray, Süper Lig'in güçlü ekibi Başakşehir karşısında bu sezon 3'te 0 çekti. İki takımın bu sezon; biri kupa, ikisi Süper Lig olmak üzere 3 randevusunda Abdullah Avcı'nın ekibi Galatasaray'ı eli boş gönderdi.



Medipol Başakşehir Kulübü resmi Instagram sayfasından konuk ekie olay bir göndermede bulundu.



İşte o paylaşım;



