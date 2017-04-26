Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in Burnu Kırıldı

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşan Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, van Persie ile ikili mücadeleye girdi. Rakibinin darbesiyle yerde kalan Mahmut'un burnu kırıldı.

Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in Burnu Kırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

KORKUNÇ SAKATLIK

Karşılaşmanın 31. dakikasında van Persie ile ikili mücadeleye giren Mahmut Tekdemir, rakibinin müdahalesiyle bir anda yerde kaldı. Yerden uzun süre kalkamayan Mahmut'un burnu feci şekilde kırıldı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine Holmen dahil oldu.

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