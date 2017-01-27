Medipol Başakşehir, Bursaspor Karşılaşmasının Hazırlıklarını Sürdürdü

- Antrenmandan detaylar İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Başakşehir Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Bursaspor Karşılaşmasının Hazırlıklarını Sürdürdü

- Antrenmandan detaylar İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Başakşehir Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Antrenmana sakatlığı süren Hakan Özmert katılmadı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads