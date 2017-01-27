- Antrenmandan detaylar İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Başakşehir Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Antrenmana sakatlığı süren Hakan Özmert katılmadı.
Medipol Başakşehir, Bursaspor Karşılaşmasının Hazırlıklarını Sürdürdü
- Antrenmandan detaylar İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Başakşehir Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
- Antrenmandan detaylar İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Başakşehir Futbol Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads