Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından (2)(Tür: Spor)
Evde kadınları dövüp videolarını çekmişlerdi, şimdi başları belada
Evlilik müessesini iki paralık eden program yayından kaldırıldı
7 sülalesine yetecek teklife "tamam" dedi
Türk hocanın çalıştırdığı takımın taraftarları sahayı bastı
Kızının en yakın arkadaşıyla karısını aldattı!
Ve Beşiktaş Caner teklifini yaptı
1 haftalığına gittiği Maldivler ve Dubai'de servet bırakıp geldi
Ekonomide bahar havası! Hükümet hiçbir şeye zam yapmayacak
Suriyeliler Akçakale Karakoluna Saldıran PYD'ye Tepki Gösterdi