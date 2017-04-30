Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından (1)(Tür: Spor)
Galatasaray'ı satın almak isteyen Çinli patron ortaya çıktı
Evlilik müessesini iki paralık eden program yayından kaldırıldı
Kızının en yakın arkadaşıyla karısını aldattı!
7 sülalesine yetecek teklife "tamam" dedi
9 aylık hamile oyuncudan kamera karşısında dans şovu!
1 haftalığına gittiği Maldivler ve Dubai'de servet bırakıp geldi
Terör ağzıyla soru soran CNN spikerine Kavakçı'dan tokat gibi yanıt
"Kasap" sonunda Türkiye'ye geliyor
Bu halini unutun! Aleyna Tilki estetik yaptırdı