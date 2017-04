Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçının Ardından 1

SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele sohrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdulah Avcı, "Ligin iki takımı sene başından itibaren oyun kalitesi olan ve artan takımının mücadelesiydi. Keyifili geçmesini bekliyorduk öyle de oldu. Beşiktaş açısından ligin en geniş alanda oynayan takımı. Özellikle savunmasından rakip kaleye en uzak kuran ikinci takımı. Son derece etkili bir takım Beşiktaş. Ancak oyuna baskılı başlamak istedik ve Vodafone'da da öyle başladık. Rakibi uzun topa ittik düşen topları aldık. Bugün planlarımız tuttu. Girdiğimiz her pozisyon gol oldu. 18'de 3-0 oldu. Oyundan hiç kopmadık ve sonrasında Beşiktaş yakaladığı pozisyonlar var ancak ilk yarı sonunda bizim kaçırdıklarımız da vardı. Oyunun içinde kaldık. Geçişlerde son derece net pozisyonlar yakaladık. Topun oyunda kalma süresi 52 dakikaydı. Rakipten daha fazla koştuk. 29 haftadır iki kulvarın içindeyiz. 5 takım arasında fikstür olsaydı liderdik. Harika bir sezon geçiriyoruz. Bence çok başarılı bir sezon. 60 puan lig tarihimizin en yüksek puanı. Avrupa'da yarı final oynayabilirlerdi güçlü bir takım. Hem rakibi hem oyuncuları tebrik ediyorum" dedi.



"29 HAFTANIN 19 HAFTASINDA LİDER OLMUŞUZ"



Avcı, tekrar yarışın içerisinde olduklarını ifade ederek, "29 haftanın 19 haftasında lider olmuşuz. Bugün bireysel oyuncu zenginliği açısından Beşiktaş'taydı avantaj, ancak bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Taşlarda çok oynama olmasına rağmen sistem oyuncuyu daha değerli hale getirebiliyor. Bu sezonun keyfini çıkaracağız ancak iki şampiyonluğu da alalım alamazsak da canımız sağ olsun" diye konuştu.



"CENGİZ TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAK BİR OYUNCU"



"Cengiz önemli bir aşama kaydediyor" diyen Abdullah Avcı, "Türk futboluna katkı sağlayacak bir oyuncu. Çarşamba Fenerbahçe'ye ve bugün burada Beşiktaş'a 2 gol attı. Kulübün kişisel gelişimi için de çalışmalar yapıyor. Daha büyük hedefler koymasına yardımcı oluyoruz" dedi.







BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ GÜNEŞ: "DÜŞÜNMEDİĞİMİZ BİR SKORLA BİTİRDİK"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Düşünmediğimiz bir skorla bitirdik. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Maçın içerisinde oyunumuzla rakibin sertliğine cevap veremedik. Rakibin gediği her atak gol oldu ve sonra konsantrasyonumuz dağıldı. Temaslı oyunlarda hiç yoktuk. Sayısal fazlasıyla defansta goller yedik. Ataklarımız oldu ama oyunumuzun gerisindeydi. Oyunun başındaki düşüklük skoru ortaya getirdi. Rakibi tebrik ediyorum. Onlar daha çok istedi. Biz rakipten uzak durduk. Top kayıplarımız fazlaydı. Biz daha üstün olmak zorundaydık. Rakibe hep yardımcı olduk. Oynadığımız oyun bizi rahatsız etti. Bu şekilde kaybettiğimizden dolayı üzgünüm. Kora kor oynamak istiyorduk. Özellikle oyunun başında savunma anlayışında rakibe hiç müdahale etmememiz maçı kaybetmemize sebep oldu" dedi.



"BUGÜN OYNADIĞIMIZ OYUN KAZANMAYI HAK EDECEK BİR OYUN DEĞİLDİ"



Şenol Güneş, Gökhan İnler'e forma vermemesiyle ilgili olarak, "Necip ve Tolgay vardı kadroda. Oynatmamız gereken pozisyonda Atiba, Oğuzhan ve Talisca'yı oynattık. Olmayanlar arasında Mitrovic, Caner ve Ömer de var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şampiyonlukla ilgili bir şey söylemedik biz. Herkes şampiyon yapıyor bizi. Biz sadece her maçı kazanmaya çıkıyoruz. Bugün oynadığımız oyun kazanmayı hak edecek bir oyun değildi. Oyun eksikliklerini gidereceğiz ve Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



"FUTBOL ADINA ÇOK YANLIŞ VARDI"



Defansta değil hücum da da pres yapmadıklarını kaydeden Güneş, "Yediğimiz golleri izlerseniz yeter. Futbol adına çok yanlış vardı. Savunmada rakibe yakın olsak o pozisyonların olmaması gerekiyor. Konsantrasyon üst seviyede olmayınca iki taraflı maç olmuyor. Bizim düşündüğümüz net pozisyonlar hazırlama anlayışında eksiktik" şeklinde konuştu.



"VAZGEÇTİĞİMİZ ZAMAN YARIŞTA GERİDE KALIRIZ"



Şenol Güneş, "Zaman zaman iyi ve kötü oyunlar olacaktır. Oyuncuları suçlamak doğru değil. Oyuncuların da benim de yanlışlarım vardır. Biz vazgeçtiğimiz zaman yarışta geride kalırız. Kaybettiğimiz zaman değil" dedi.



"ATİBA ÇOK KÖTÜYDÜ"



Atiba'nın geçen hafta da bugün de bocaladığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Orta alanı çok kaybetti. Çok kötüydü. Oğuzhan, Gökhan, Marcelo, Tosic, Ricardo yani hepsi kötüydü ilk yarıda. Herkes kendi oyununun altındaydı defansif ve ofansif. Sakatlığının büyük olduğunu düşünmüyorum Atiba'nın. Demba Ba iyi niyetle girdi, katkı yaptı ve gol becerisi olan bir oyuncu. Fizik olarak ne kadar hazır daha bilmiyoruz."



'18 dakikada öyle goller yedik ki neyle ölçebiliriz bunu' diyen Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Genç takım yemez bu golleri. Oyuncuların psikolojisinin tamamen kaybetmek de var. Kart da görebilir oyuncular. Dışarı aldığında darmadağın da olabilir. Maç bittiğinde oyuncuyu takımı da kazanmak lazım."



"Biz hakemle alakalı mağlup olmadık" diyen Şenol Güneş, "Biz mağlup olduk. Hakemle ilgili ofsayt ve diğer pozisyonlara bakarsanız daha iyi anlarsınız" dedi. - İstanbul