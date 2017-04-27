Medipol Başakşehir-Beşiktaş Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya
29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
1 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan - İSTANBUL