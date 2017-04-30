Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler -1

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçından kareler
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Efsane yıkıldı! Müthiş maç nakavtla bitti
Yeni KHK ile açıklandı: 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
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