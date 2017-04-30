Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, lider Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Liderle puan farkını 4'e indiren Başakşehir, hem evindeki namağlup unvanını korudu, hem de rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

PERDEYİ CENGİZ AÇTI

Maç adeta Başakşehir fırtınasıyla başladı. 7. dakikada sol kanattan ilerleyen Mossoro, ceza yayı üzerindeki Cengiz Ünder'e yerden pasını attı. Cengiz, ceza sahası içinde Marcelo'yu geçtikten sonra altı pasa girmeden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. hafta içi Fenerbahçe'ye 2 gol atan genç yıldız, diğer bir büyük takımı da boş geçmemiş oldu.

ADEBAYOR BOŞ KALEYE ATTI

12. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kaptığı topla rakip sahaya ilerleyen Attamah, sağ kanatta savunmanın arkasına kaçan Visca'ya topunu attı. Visca ceza sahasına girer girmez, boş pozisyondaki Adebayor'un önüne topu gönderdi. Togolu oyuncu, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

CENGİZ'DEN NEFİS GOL

15. dakikada Beşiktaş'ın en tehlikeli atağı gelişti. Sağ kanatta savunmanın arkasına sarkan Quaresma, ceza sahası dışında bekleyen Oğuzhan Özyakup'a pasını gönderdi. Oğuzhan'ın yerden sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu ceza sahası içinde kontrol eden Talisca yerden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

18. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içinde sol tarafta savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder, dar açıdan bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Fabri'ye de çarpan top ağlara gitti.

Beşiktaş ilk yarı boyunca bu üç golün şokunu atlatamadı ve devre arasına 3-0 girildi.

DEMBA BA SKORU BELİRLEDİ

2. yarıda Şenol Güneş, oyunu çevirmek için değişiklikler yaptı ama Medipol Başakşehir savunmada önemli bir direniş sergiledi ve rakibine pozisyon vermedi. Ancak bu sezon ilk kez Beşiktaş forması giyen Demba Ba 88. dakikada çok klas bir golle sahalara döndü ve farkı ikiye indirdi.

Maç da bu skorla 3-1 sona erdi. Başakşehir 60 puana yükselirken, Beşiktaş 64 puanda kaldı. Böylece liderle puan farkını 4'e indiren Başakşehir, hem evindeki namağlup unvanını korudu, hem de rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.