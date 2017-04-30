Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: "Yarışa Sonuna Kadar Devam Edeceğiz"

SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sezon başından beri önemli bir süreç yaşanıyor. Ligde birinci ve ikinci olmayı mayısa kadar taşımış olduk. Uyanış maçımız oldu. Yarışa sonuna kadar devam edeceğiz. Mental olarak hocamızın oyunculara verdiği destekten dolayı hocamızı, başarılı mücadelelerinden dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi.



"SON MAÇA KADAR BU YARIŞTA OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Gümüşdağ, geçtiğimiz hafta yoğun bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, "Psikolojik olarak yoğun bir haftamız oldu. Bu haftayı alıp hala yarışta var olduğumuzu söylemek istiyorduk. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, önümüzde 5 haftamız var. Kalan haftalarda en iyi mücadeleyi gösterip yarıştaki son maça kadar bu yarışta olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



"ACABA BUNU KAÇ KULÜP YAPTI, KAÇ BAŞKAN YAPTI"



Rize'de yaşanan olaylar hakkında da konuşan Gümüşdağ, "Biz Başakşehir olarak sevgi, Fair-Play ve dışarıya yansıyan sempati şampiyonluk kadar kıymetli. Böyle olmasaydı kulüp olarak gereğini yapmazdık. Acaba bunu kaç kulüp yaptı, kaç başkan yaptı. Bunu da sormak lazım. Erdemli davrandığımızı düşünüyoruz. O konu geldi geçti. Aile olarak böyle dönemlerde kenetleniriz. Dostu da düşmanı da görüyoruz. Kenetlendik, bu her takımın başına gelecek bir şey. Gazetecilerle aynı ailenin paydaşlarıyız. Kenetlenip birbirimize sarılıp yolumuza devam edeceğiz. Bizi dışarıdan karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ'I KARDEŞ TAKIM OLARAK GÖRÜYORUZ"



Beşiktaş'ın ligin en iyi top oynayan iki takımından biri olduğunu dile getiren Başkan Gümüşdağ, şöyle konuşütu: "Beşiktaş ile bizim farklı bir bağımız vardır. Beşiktaş ile Başakşehir'in kardeşlik, takımdaşlık duygusu var. Beşiktaş'ı kardeş takım olarak görüyoruz. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." - İstanbul