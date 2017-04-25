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Medipol Başakşehir Avantaj Peşinde
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Medipol Başakşehir Avantaj Peşinde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir Avantaj Peşinde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kaynak: Dunya.com

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