Medipol Başakşehir Avantaj Peşinde
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Kaynak: Dunya.com
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