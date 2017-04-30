Medipol Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan DedeşMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu (Dk. 79 Hakan Özmert), Holmen, Visca, Mossoro (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk.
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Attamah, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu (Dk. 79 Hakan Özmert), Holmen, Visca, Mossoro (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk. 82 Mustafa Pektemek)
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 45+2 Tolgay Arslan), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 56 Aboubakar), Cenk Tosun (Dk. 78 Demba Ba)
GOLLER: Dk. 7 ve 18 Cengiz Ünder, Dk. 12 Adebayor (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Demba Ba (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dk. 16 Adebayor, Dk. 68 Emre Belözoğlu, Dk. 81 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Tosic (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Ligde ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir bu skorla lider Beşiktaş ile aradaki puan farkını 4'e indirdi. - İstanbul