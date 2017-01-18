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Medipol Başakşehir 2 Futbolcusuyla Sözleşme Yeniledi
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Medipol Başakşehir 2 Futbolcusuyla Sözleşme Yeniledi

Turuncu-lacivertli kulüp, Uğur Uçar ile Ferhat Öztorun'un sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı.

Medipol Başakşehir 2 Futbolcusuyla Sözleşme Yeniledi

Turuncu-lacivertli kulüp, Uğur Uçar ile Ferhat Öztorun'un sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı.

Kaynak: Dunya.com

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