Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)
Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakada Mete Kalkavan düdük çaldı. Karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini 7 ve 11'inci dakikalarda Cengiz Ünder kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini 12'nci dakikada Ozan Tufan ve 61'inci dakikada Robin van Persie attı. Sarı-lacivertli ekip bu skorla evinde oynayacağı maçta avantajı yakaladı.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki yarı final rövanş maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.
FATİH TERİM MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, mücadeleyi tribünden takip etti.
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na Başkan Göksel Gümüşdağ ile gelen Fatih Terim, karşılaşmayı izledi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 3 CEZALI
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından sonra çıkan olaya karışan Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, PFDK'nın verdiği ceza sebebiyle bu maçta görev alamadı. Sakatlıkları devam eden Bekir İrtegün ile Egemen Korkmaz da forma giymedi.
FENERBAHÇE'DE 2 SAKAT
Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Atiker Konyaspor'la oynanan maçta kolu kırılan Jose Fernandao ile sakatlığı bulunan Gregory van der Wiel, Medipol Başakşehir maçında yer almadı.
STADI ARILAR BASTI
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu tarafından saha içerisine yerleştirilen kameralar arıların istilasına uğradı. Maç başlamadan önce stada gelen Başakşehir Belediyesi veterinerlik ekipleri arıları kutulara koyarak götürdüler.
FRANTİSEK RAJTORAL UNUTULMADI
Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu.
Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor'un intihar eden oyuncusu Frantisek Rajtoral, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında unutulmadı. Frantisek Rajtoral için mücadele öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
- İstanbul