Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Medipol Başakşehir, puanını 13'e yükseltti. Yeni Amasyaspor ise 5. maçı sonunda ilk puanını aldı.
Bu arada Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden Egemen Korkmaz ve Caiçara, ilk resmi maçlarına Yeni Amasyaspor karşısında çıktı.
İSTANBUL / DHA
Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Amasyaspor: 0 (Ziraat Türkiye Kupası)
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor ile golsüz berabere kaldı.
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