Medine Saldırısıyla İlgili 46 Kişiye Gözaltı

Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl Medine'de gerçekleştirilen intihar saldırı ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 46 kişiyi gözaltına aldı.



Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Medine saldırısı ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 46 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Aralarınca Suudi Arabistan vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen zanlıların Ciddi kentinin batı limanında yakalandığı belirtildi. - CİDDE