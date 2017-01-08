Medikal Termal Kaplıca Nedir?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, medikal termal kaplıca sisteminin ne olduğuda dair Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Medikal termal, mineral su dediğimiz suların içindeki magnezyum, potasyum, sülfat, sodyum, kalsiyum gibi minerallerin etkilerinden insanların en üst düzeyde istifade edebilmesi için sıcaklıkla birlikte çeşitli terapi havuzlarında uygulanan terapi sistemidir. Bunun adı hidroterapi. Türkiye'de suyun insan üzerindeki etkilerini insanlara en üst düzeyde verebilmek için, Türkiye Kaplıcalar Derneği Başkanı olarak yurt dışından birçok kaplıcayı inceledim. Gördüm ki bu kaplıcaların insan üzerinde çeşitli şekillerde uygulamaları var. Bu Türkiye'de neden olmasın dedik veTürkiye'de bir medikal termal oluşturup o uygulamaları alıp bu sistemi oluşturmaya çalıştık. Terapi havuzları var, tedavi havuzları var. Yani rehabilitasyon destekli fizik tedavi ve romatizmal hastalıkların tedavi edildiği bir hidroterapi merkezidir medikal termal. Hidroterapi vücudun gevşemesini, kasların gevşemesini, gözeneklerinin açılmasını sağladığı gibi bünyesinde barındırmış olduğu mineral tuzlarla ve bir fizik tedavi desteğiyle birlikte insanları daha erken hayata kavuşturmak ve performansı artırmak için yapılan bir işlem modelidir. Tabi bunun öncesinde içme kürüyle vücudun arınması da sağlanmakta. Başından sonuna kadar bir program dahilinde uygulanıp daha sonra kişiler tesisten ayrıldıktan sonra tesiste edindikleri alışkanlıkları evlerinde sürdürüyorlar mı diye onları takip ediyoruz" diyerek sistemli bir kaplıca modelinin oluşturulduğunun altını çizdi.