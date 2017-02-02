Medikal Onkoloji Uzmanı Urvay: Eşek Sütüyle İlgili Kanıt Yok

MEDİKAL Onkoloji Uzmanı Dr. Semiha Urvay, bazı yiyecekler ve yanlış beslenme alışkanlıklarının kansere zemin hazırlarken, bazı besinlerin ise kanserden koruduğunu belirterek, "Eşek sütü tüketen kimileri, kansere iyi geldiği veya kemoterapinin yan etkilerini azalttığı gibi bir düşünceye sahip. Ancak buna dair elimizde hiçbir bilimsel kanıt yok" dedi.



Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Semiha Urvay, hem kanserden korunmak isteyenler, hem de kanser tedavisi görenler için doğru beslenmenin önemini vurguladı. Doğru beslenmenin, kanser açısından iki öneme sahip olduğunu kaydeden Urvay, "Birincisi hastalıktan korunmak için, diğeri ise hastalıkla mücadelede" dedi.



Dr. Semiha Urvay, kanser tedavisi sırasında iyi beslenen kişilerin kemoterapi, radyoterapi, ameliyatlar ve biyolojik tedavi gibi tedavi yöntemlerine bağlı gelişen birtakım yan etkilere karşı daha dayanıklı olduğuna da dikkat çekti.



Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Semiha Urvay, eşek sütünün, içeriği anne sütüne en çok benzeyen süt olma özelliğine sahip olduğunu belirterek, "Bu nedenle eşek sütünün başta kanser olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde alternatif tıp yöntemi olarak insanlara sunuluyor. Eşek sütü tüketen kimileri, kansere iyi geldiği veya kemoterapinin yan etkilerini azalttığı gibi bir düşünceye sahip. Ancak buna dair elimizde hiçbir bilimsel kanıt yok" dedi.



- Kayseri