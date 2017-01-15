IHAAW153507-ASA/15-01-2017
- Medicana Hastanesi'nden yapılan açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın durumunun stabil olduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi. 15.01.2017 15: 35: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL
Medicana Hastanesi'nden Yapılan Açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Eşi Hülya...
IHAAW153507-ASA/15-01-2017 - Medicana Hastanesi’nden yapılan açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı’nın durumunun stabil olduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.
IHAAW153507-ASA/15-01-2017
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