IHAAW153507-ASA/15-01-2017



- Medicana Hastanesi'nden yapılan açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın durumunun stabil olduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi. 15.01.2017 15: 35: 07 TSI

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