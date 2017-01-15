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Medicana Hastanesi'nden Yapılan Açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Eşi Hülya...

Medicana Hastanesi'nden Yapılan Açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Eşi Hülya...

IHAAW153507-ASA/15-01-2017 - Medicana Hastanesi’nden yapılan açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı’nın durumunun stabil olduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.

Medicana Hastanesi'nden Yapılan Açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Eşi Hülya...

IHAAW153507-ASA/15-01-2017

- Medicana Hastanesi'nden yapılan açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın durumunun stabil olduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi. 15.01.2017 15: 35: 07 TSI
NNNN - İSTANBUL

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