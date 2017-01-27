Medicana'da Çocuklar Hacivat Karagöz ile Eğlendi

Medicana Konya Hastanesinde çocuklar Hacivat Karagöz ile eğlendi.



Medicana Konya Hastanesi, 27 Ocak Osmanlı Haftası'na özel ve sömestr tatili dolayısıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'nde çocukları Hacivat Karagöz oyunu ile buluşturdu.



Her yaş grubuna hitap eden Hacivat Karagöz oyunu ebeveynlerin de ilgisini çekti. Muayene olmaya gelen çocuklar hekimlerin ve personelin de eşliğinde oyunu izlediler ve gösteri bitene kadar hastaneden ayrılmak istemediler. Eski gelenekleri yaşatmak adına yapılan etkinlikte çocuklar, Hacivat Karagöz diyaloglarına kahkahalar ile eşlik etti. - KONYA