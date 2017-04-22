Medical Park Hastanesinde 23 Nisan Coşkusu
Gaziantep Medical Park Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Gaziantep Medical Park Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Medical Park Hastanesi yöneticileri ve sağlık görevlileri, ilk önce seçilen bir köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilere hediye dağıttı. Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, öğrencilerle bir süre sohbet edildi. Hastane içerisinde yapılan kutlamalarda ise Çocuk Polikliniği, Çocuk Gözlem ve Çocuk Servisinde tedavi olan ayaktan ve yatan çocukları palyaçolar eğlendirdi.
Palyaçoların gösterileri eşliğinde çocuklara bayrak ve balon dağıtılarak, bayramı kutlandı. - GAZİANTEP