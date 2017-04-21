Medical Park Elazığ Hastanesi Erişebilirlik Belgesi Aldı

Medical Park Elazığ Hastanesi engelliler açısından erişebilir bulunarak, 'Erişebilirlik Belgesi' aldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde, Elazığ'da olarak 'Erişebilirlik Belgesi' Medical Park Elazığ Hastanesine verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, belgeyi Hastane Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız'a verdi.



Verilen erişebilirlik belgesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten hastanenin genel müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, "Hastanemize her türlü rahatsızlıkla başvuran engelli ve engelsiz tüm hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Özellikle engelli hastalarımızın hastanemizde hizmetlerini alırken hiçbir sıkıntıyla karşılaşmamaları bizleri mutlu ediyor. Bu belgeye hak kazanmak bizi mutlu etti. Bundan sonraki dönemde de engelli vatandaşlarımıza her türlü sıkıntıdan uzak ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.



Hastanenin erişebilirlikten dolayı güzel hizmetleri olduğunu tespit ettiklerini aktaran Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, "Erişebilirlikle alakalı Elazığ'daki bütün binalar incelendi. Bu incelememiz neticesinde Elazığ'da özellikle erişebilirlik anlamında bütün yapması gerekenleri yapan Medical Park Elazığ Hastanesidir. Bundan dolayı engelli vatandaşlarımızın da çok rahatlıkla bu hastanede faydalanacaklarını belirledik. Bizde valiliğimizin onayıyla erişebilirlik alanındaki belgemizi bu hastanemize verdik"diye ifade etti. - ELAZIĞ