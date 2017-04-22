Mediamarkt ve Dünya Devi Microsoft İş Birliği ile 23 Nisan Şenliği

Türkiye'de teknolojik ürünlerde parekende satış denilince akla en öncelikli gelen mağazalar zinciri MediaMarkt, Microsoft iş birliği ile Beylikdüzü mağazasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor

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Times New Roman', serif; font-size: medium;">Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil elektronik perakendecisi MediaMarkt ve Microsoft Türkiye, eğlenceli sürprizler ve aktivitelerle çocukları en özel gününde de yalnız bırakmıyor. MediaMarkt Beylikdüzü mağazasında gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar ve aileler kendilerine hazırlanan küçük sürprizlerle 23 Nisan'ın keyfini birlikte yaşıyor.

Minikler 23 Nisan'ı MediaMarkt'ta kutluyor

Mağaza içerisinde 23 Nisan'a özel kurulan Xbox standları ve oyun bilgisayarları sayesinde, çocuklar farklı oyunları keyifle deneyimleme imkanı buluyor. Ayrıca etkinliğe özel bulunan Forza simülatörü ile oyunsever minikler, gerçeğe yakın bir oyun deneyimini hep birlikte keşfediyor.

Bunun yanı sıra çocuklar etkinlik alanında karikatür eşliğinde dijital ekranda eğlenceli karikatür yaratmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sürpriz etkinliklerin ve hediyelerin olacağı 22 – 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları MediaMarkt Beylikdüzü mağazasında aileleri ve çocukları bekliyor.

KAYNAK: TECHNOSFER.COM