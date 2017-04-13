MediaClick'den yeni Ödüllü Siteler

StoneWrap web sitesi Corporate/B2B kategorisinde "Gold", Museum Hotel web sitesi ise Travel & Tourism kategorisinde "Silver" ödüllerini aldı. MediaClick, aynı yarışmada geçen yıl da Ofton İnşaat'a yaptığı web sitesi ile "Gold Winner" kazanmıştı…

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Ajans başkanı Volkan İnanç şunları söyledi : "Ajans olarak her geçen yıl başarı çıtamızı ve kalitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizin gerçekleştiğini görmek ve bunu ödüllerle taçlandırmak bizi ayrıca sevindiriyor. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde en çok ödül alan bir kaç dijital ajans içinde olmak gibi bir hedefimiz var. Sanırım bu hedefimize tahminimizden daha kısa bir sürede ulaşmış olacağız."

Horizon web ödüllerinin 2016 kazananlar listesine, https://www. horizoninteractiveawards.com/ 2016/winners/winners_list_m adresinden ulaşabilirsiniz.

MediaClick Hakkında

Mediaclick, Gen Medya A.Ş.'nin markalarından birisi ve dijital ajans hizmetleri veriyor. Verdiği hizmetler ağırlıkla kurumsal web tasarımı , portal / e-ticaret projeleri, kurum kimliği tasarlama ve web tabanlı yazılımlar olarak öne çıkıyor. MediaClick, 25 kişilik uzman bir ekiple hizmet veriyor. MediaClick'in müşterileri arasında Karel, Kütahya Porselen, İstek Okulları, Borsa İstanbul, Ofton İnşaat, İtalyan Koleji, Gyoder, Ekşioğlu Holding, Ayhanlar Holding, 2D Yapı, Epiaş gibi 100'de fazla marka bulunuyor.

Web Adresi : www.mediaclick.com.tr