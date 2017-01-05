Medeniyetler Şehri Kayseri" Konulu Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Medeniyetler Şehri Kayseri" konulu yarışmada bin 567 fotoğraf değerlendirildi. Birinciliği Sare Kural'ın elde ettiği yarışmanın ödül töreni 7 Ocak Cumartesi günü Erciyes'te yapılacak.



İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve tarihin akışı içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'deki medeniyetlerin izleri fotoğraflara yansıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasına bin 567 fotoğraf katıldı.



Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sare Kural birinci, Sibel Aldemir ikinci, Osman Maaşoğlu üçüncü olurken, Hasan Uçar, Caner Başer ve Levent Meriç mansiyon ödülü kazandı.



Yarışmaya katılan 50 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü.



Yarışmaya katılan fotoğraflardan oluşan sergi ve ödül töreni 7 Ocak Cumartesi günü Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde yapılacak.



Törende, birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 3 bin lira, mansiyona layık görülen fotoğraflara biner lira, sergilenecek eserler için ise 200'er lira ödül verilecek.