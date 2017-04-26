"Medeniyetler İttifakı ve Sivil Toplum" temalı "Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları"nın sonuncusu 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından başlatılan ve bu ay sonuncusu yapılacağı konferansta "Sivil Toplum" teması ele alınacak.



Konferans, 29 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştirilecek.