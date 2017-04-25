Medeniyet Söyleşileri
MEDENİYET SÖYLEŞİLERİ etkinliği 2017-04-26 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MEDENİYET SÖYLEŞİLERİ etkinliği 2017-04-26 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) No: 52 Fatih
Başlangıç Saati : 26.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 14: 00: 00
Kategori : MEDENİYET SÖYLEŞİLERİ
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io