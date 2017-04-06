Medeniyet Anlayışımız ve Dış Politika

MEDENİYET ANLAYIŞIMIZ VE DIŞ POLİTİKA etkinliği 2017-04-07 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Medeniyet Anlayışımız ve Dış Politika

MEDENİYET ANLAYIŞIMIZ VE DIŞ POLİTİKA etkinliği 2017-04-07 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Atatürk Kitaplığı

Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No: 45 Taksim - Beyoğlu

Başlangıç Saati : 07.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 20: 30: 00

Kategori : MEDENİYET ANLAYIŞIMIZ VE DIŞ POLİTİKA

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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