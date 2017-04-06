Medeniyet Anlayışımız ve Dış Politika
MEDENİYET ANLAYIŞIMIZ VE DIŞ POLİTİKA etkinliği 2017-04-07 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MEDENİYET ANLAYIŞIMIZ VE DIŞ POLİTİKA etkinliği 2017-04-07 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Atatürk Kitaplığı
Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No: 45 Taksim - Beyoğlu
Başlangıç Saati : 07.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 20: 30: 00
Kategori : MEDENİYET ANLAYIŞIMIZ VE DIŞ POLİTİKA
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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