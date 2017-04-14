Medaş Referanduma Yönelik Tedbirlerini Aldı

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum için gerekli tedbirlerini aldı. Acil bakımlar hariç tüm planlı bakımlar ve planlı kesintilerin referandum sonrasına ertelendiği belirtildi.



MEDAŞ bölgesinde bulunan il, ilçe ve beldelere bağlı tüm mahalle ve köylerde aydınlatma çalışmalarının yapıldığı, işlem bitince bakım yapıldığına dair muhtarlardan onay alındığı belirtildi. Referandum günü MEDAŞ toplam 932 personel, 251 araç ile arızalara müdahale edecek şekilde hazırlıkları tamamlandı.



MEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Kritik altyapı tesislerinin listesi TEDAŞ bildirilmiş olduğu, ayrıca kritik altyapı tesislerinin listesi Valiliklere de bildirilmiş olup kolluk kuvvetlerinden yardım temin edilmesinin uygun olacağı belirtildi ve bu kapsamda 25 adet kritik altyapı tesisinde MEDAŞ güvenlik personeli görevlendirildi. MEDAŞ referandum günü, 23 adet jeneratörü de hazır bulunduracak. TEİAŞ'a ait trafo merkezlerinde ise 3 vardiya olmak üzere nöbetçi personel görevlendirilerek,



koordinasyon için MEDAŞ yetkililerinin iletişim bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEDAŞ'a iletildi. Ayrıca oluşabilecek çağrı yoğunluğuna karşın mesai esnekliği de planlanarak, çağrı merkezi alt yapı kontrolleri yapıldı" denildi.



Genel müdürlüğü Konya'da bulunan MEDAŞ, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerinde elektrik dağıtım hizmeti veriyor. - KONYA